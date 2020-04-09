Москва, , 07:11 — REGNUM Нарушение жителями режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса в МЧС России назвали одним из факторов роста количества природных пожаров.

«Сопутствующими факторами роста количества данных пожаров являются наступление весны в регионах раньше климатической нормы, сопутствующие ей погодные условия, а также нарушения гражданами карантинных ограничений и оставление детей без присмотра», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года количество природных пожаров в России возросло на 15%, а в некоторых регионах — более чем в два раза.

В частности, с начала года сотрудники ведомства зафиксировали 13 тыс. бесконтрольных палов сухой растительности. Всего за этот период надзорные органы МЧС провели 7,5 тыс. межведомственных рейдов и 14,5 тыс. оперативных выездов на горение травы.

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