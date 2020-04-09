Владивосток, , 07:19 — REGNUM В ходе селекторного совещания президента России Владимира Путина с главами субъектов губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил решить вопрос с транзитом граждан КНР через Приморский край, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Через Приморье прошло значительное число граждан Китая, у которых диагностирован коронавирус, что вызывает серьёзную озабоченность со стороны властей Приморья. В целях предотвращения распространения заболевания губернатор Приморья предложил Минтрансу с 9 апреля временно запретить регистрацию иностранных граждан, следующих из Москвы или из других городов транзитом через Владивосток.

«Также прошу наш МИД проинформировать МИД КНР о принятых решениях, предложить организовать чартерные рейсы из Москвы непосредственно в Пекин», — попросил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, у 85 граждан КНР, вернувшихся в Китай из России через Владивосток, диагностирован коронавирус.