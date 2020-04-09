Омск, , 07:09 — REGNUM По состоянию на утро 9 апреля в Омской области под медицинским наблюдением на дому находятся 1995 человек, сняты с учёта 8125 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён у 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в Омской области также было подтверждено 15 случаев COVID-19.

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