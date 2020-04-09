Хабаровск, , 07:17 — REGNUM Более 500 граждан России мечтают вернуться домой из Австралии, они регистрируются на сайте госуслуг, ждут обещанной помощи от МИД РФ. Но МИД на связь не выходит. Помощи нет.

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Как рассказало ИА ДВ-Новости, семья хабаровчан с годовалым ребёнком уже четыре раза покупала билеты в Россию. На покупку билетов люди уже истратили более 500 тыс. рублей. Но все билеты сгорели — рейсы отменены, деньги никто не вернёт.

В настоящий момент в Австралии находятся порядка 500 россиян, которые хотят вернуться домой. Среди них есть и дальневосточники, которые прилетели туда на международную выставку по строительству.

«Покинуть Сидней мы должны были ещё 25 марта. Перелёт планировался через Сеул, но тогда Корея вводит карантин, все планы срываются. Начинаем опять искать билеты. Купили с перелётом через Таиланд. Но и там ввели карантин. Берём билеты через Вьетнам уже с тремя пересадками. Но и там закрывают границы. В итоге никакие деньги за сгоревшие билеты нам никто не вернул. На всё это уже ушло свыше 500 тыс. рублей. А мы ещё платим в Сиднее за аренду дома и питание», — рассказал отец семейства Роман Безматерных.

Когда МИД РФ дал информацию о том, что людей будут вывозить, застрявшие в Австралии россияне заполнили сразу три формы — и в Госуслугах, и на сайте МИД РФ. Однако уже тогда был первый звонок: вопреки обещанию, с ними в первые двое суток никто не связался. Роман и его семья приобрели билеты уже через Токио. Но их вновь ждало фиаско.

Роман Безматерных «Проблема в том, что очень быстро меняются решения правительства России. Мы должны были вылетать из Сиднея 5 апреля, в 21:00. Мы это указали в заявке на Госуслугах. 4 апреля приходит информация о том, что рейсы отменены. И нам сообщают, что новый список утвержденных пассажиров появится только в понедельник. Мы звоним в S7. Там нам подтверждают, что рейс отменен. Тогда мы принимаем решение не покидать Сидней, поскольку Япония тоже закрыла границы. Но в час ночи 6 апреля нам приходит оповещение, что рейс состоится! Естественно, мы на него не попали! Как и многие другие — и самолёт улетел полупустой».

Накануне семья с годовалым ребёнком прочла сообщения посольства РФ в Японии, что будет рейс. Но из Сиднея, конечно, не успеть. МИД РФ продолжает молчать.

Роман Безматерных «Есть сайт «Коронавирусстоп». Там есть вкладка «Своих не бросаем». Но там ничего не работает. При этом уже никаких билетов в продаже нет. Люди из других стран даже за свой счёт не могут приобрести их».

Как сообщало ИА REGNUM, 200 дальневосточников брошены в транзитной зоне аэропорта Сеул. Люди живут на полу с 31 марта, у них нет еды, воды, лекарств и денег. Помощи от МИД РФ тоже нет. Среди пассажиров — грудные дети, беременные женщины. Рейс отменяли трижды. 9 апреля его отменили опять.