Челябинск, , 07:07 — REGNUM Челябинская область активно приобретает аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил губернатор региона Алексей Текслер.

В заявке Минпромторга значится 33 аппарата ИВЛ. Поставки уже пошли. Также идёт закупка таких аппаратов в рамках возможностей региона. В том числе путём перераспределения их между медучреждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Челябинской области 32 заражённых коронавирусом. Шесть пациентов выписались.