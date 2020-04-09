Веллингтон, , 07:07 — REGNUM Еще 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Новой Зеландии за прошедшие сутки, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что общее количество подтвержденных и предварительно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии достигло 1239. Блумфилд отметила, что с начала пандемии от болезни излечились 317 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Зеландии продлили действие режима ЧС еще на одну неделю. Отмечалось, что режим ЧС может быть продлен и в дальнейшем при необходимости.