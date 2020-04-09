Лондон, , 06:47 — REGNUM Британская ветеринарная ассоциация посоветовала зараженным коронавирусом хозяевам кошек не выпускать их на улицу, передаёт 8 апреля CNN.

По мнению ветеринаров, кошки способны разносить коронавирус на шерсти и заражать тех, кто будет притрагиваться к ним.

При этом подчеркивается, что в мире насчитываются единичные и неподтверждённые случаи, когда у самих кошек возникали заболевания, связанные с коронавирусом.

«Нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать коронавирус своим владельцам», — объяснили в ассоциации.

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