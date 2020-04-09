Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Большинство видов коронавируса человека имеют сезонный характер распространения, сходный с эпидемиями гриппа, заявили ученые из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета в США, сообщается на сайте MedicalXpress.

По их данным, четыре из семи выявленных коронавирусов — OC43, 229E, HKU1 и NL63 — проявляют наибольшую активность в зимние месяцы. Такой механизм может быть свойствен и новому коронавирусу SARS-CoV-2, который спровоцировал пандемию на планете.

Обычно в летние месяцы показатели заболеваемости указанных коронавирусов значительно снижаются. При этом ученые предупредили, что точно установить, как поведет себя новый коронавирус, пока невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что окончательная победа над коронавирусом SARS-CoV-2 маловероятна и он будет скорее всего вызывать сезонные эпидемии в мире.

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