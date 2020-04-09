Москва, , 06:32 — REGNUM Не существует ни одного пищевого продукта, который сам по себе способен защитить человека от коронавируса, заявил 9 апреля директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк в интервью «Российской газете».

«Утверждения о чудодейственности хоть имбиря, хоть лимона, хоть какого-то другого продукта, которые якобы способны исцелить нас от коронавируса, — не более чем маркетинговый ход», — отметил учёный.

По его словам, указанные продукты содержат биологически активные соединения, которые полезны для организма человека, а потому употреблять их в пищу нужно. Однако они не являются панацеей, средством, которое может противостоять инфекции.

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