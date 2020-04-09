Челябинск, , 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным объявил губернатор Алексей Текслер.

Изменение формата произошло с учётом новых требований. Сейчас развёрнуто 1065 коек. Это в полтора раза больше норматива, отметил губернатор.

К 24 апреля планируется развернуть около 2500 коек. Койко-места в необходимом количестве оснащены аппаратами ИВЛ и кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе было выявлено 32 заражённых коронавирусом. Шестеро уже выпущены из больниц. У остальных болезнь протекает в лёгкой форме.