Омск, , 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по мнению Буркова, в выступлении главы государства «чётко прозвучали дополнительные социальные меры, которые приняты на федеральном уровне».

Очень важным Бурков назвал принятое решение о поддержке работающих с инфекционными больными медиков.

Также он отметил важность мер, принимаемых для поддержки бизнеса.

«Ключевое, что сказал президент страны всем губернаторам, — использовать федеральную помощь, а она колоссальная, максимально эффективно и оперативно. Необходимо найти баланс между интересами государства, бизнеса и простого гражданина», — подчеркнул Александр Бурков.

Он отметил, что необходимо найти баланс между жёсткими мерами по отношению к бизнесу для сдерживания распространения коронавируса и послаблениями для предприятий:

«Найти этот баланс будет непросто. Мы будем поэтапно разрешать предприятиям и организациям разных сфер запускаться в работу».

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-совещание президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов состоялось 8 апреля.

В Омской области по состоянию на 8 апреля подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции.

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