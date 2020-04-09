Южно-Сахалинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Из-за пандемии COVID-19 главный авиаперевозчик Дальнего Востока авиакомпания «Аврора» сократил количество рейсов с Сахалина в Хабаровск и Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.
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Ограничения продлятся с 10 по 30 апреля. В Хабаровск и Владивосток будут теперь выполняться по одному рейсу ежедневно. Пассажирам, купившим билеты ранее и не использовавшим их, вернут деньги.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании терпят убытки — границы между странами закрыты, количество пассажиров внутри страны резко сократилось.