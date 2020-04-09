Триполи, , 06:15 — REGNUM Число пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Ливии, выросло до шести человек, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

Сообщается, что выздоровела одна из пациенток в Мисурате, а также контактировавшие с ней и заразившиеся люди. Таким образом общее число выздоровевших от инфекции достигло шести.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 21. Также с начала пандемии в стране скончался от COVID-19 один человек.

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