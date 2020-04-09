Москва, , 06:15 — REGNUM Никогда в истории современной России государство так умно не выделяло средств на поддержку бизнеса, как сейчас, в связи с пандемией нового коронавируса и карантина в стране, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если бы ваш бизнес думал и делал умно, он бы кредиты не набирал, как подорванный, просчитывал бы риски и думал бы вперед. Авантюризм построен, к сожалению, и вложен в генотип малого и среднего бизнеса, потому что посмотрите, откуда они жалуются. Многие жалуются из заграничных командировок. Многие на что тратят прибыль? Не на развитие, а на то, чтобы себе машину прикупить модную… Поскромнее надо быть», — заявил Соловьёв.

Он также предложил российскому малому и среднему бизнесу брать пример с китайских и американских коллег. Телеведущий также отметил, что, упиваясь роскошью и забывая о своих обязательствах, некоторые представители малого и среднего бизнеса еще смеют недовольно фыркать насчет недостаточности мер поддержки со стороны государства.

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