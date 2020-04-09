Хабаровск, , 06:16 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса таксисты Хабаровска потеряли более половины заказов, многие перевозчики заявляют, что они на грани банкротства.

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По данным ИА ДВ-Новости, пассажиропоток в столице Хабаровского края сократился в разы. Таксисты ожидали, что из-за пандемии горожане пересядут из трамваев и автобусов в такси, но этого не случилось — большинство пассажиров предпочитают сидеть дома или ходить пешком.

«Примерно на 60% упало количество заказов. При этом сегодня многие стали искать подработку в такси. Очень жаль, что сейчас, в такое трудное время, власти не принимают никаких мер для борьбы с нелегальными перевозчиками», — поделился мнением председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.

Садков отметил, что, несмотря на пандемию, хабаровские таксисты не повышали цены — сегодня в этом нет никакого смысла, люди не ездят даже по низкой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия уже больно бьёт по экономике российских регионов, люди теряют доходы, власти разрабатывают меры поддержки.