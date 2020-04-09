Тоджинский район, Тува, , 05:50 — REGNUM В Туве, где до недавнего времени не было подтверждённых случаев COVID-19, предварительно выявлено сразу восемь заболевших. У них оказался положительным первичный тест на коронавирус.

Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, «вирусоноситель» — служащий государственного ведомства — сначала прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем 21 марта прибыл в Туву.

Выяснилось, что в тувинском селе Ырбан с ним близко контактировали 67 человек.

«Лабораторные исследования установили положительный результат на коронавирусную инфекцию у восьми из них. Это та самая семья, где жил вирусоноситель из Красноярска. Четверо взрослых и четверо детей от восьми месяцев до 12 лет», — подчеркнул Кара-оол. Видеокомментарий главы республики размещён на его странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на сегодняшний день установлено около 300 контактных лиц, у которых уже взяты пробы. Результаты станут известны чуть позже. Продолжается работа по выявлению контактных лиц.

Тоджинский район Тувы закрыт на карантин. Перекрыты дороги к району и дороги между поселениями. Запрещён въезд и выезд для всех граждан. Все жители района находятся на полном домашнем карантине.

Кара-оол уточнил, что у выявленных восьмерых человек нет никаких симптомов и клинических проявлений. Все они по их желанию остаются в селе Ырбан под медицинским наблюдением. В районе работает главный инфекционист минздрава Тувы.

«Тува вышла из зелёной зоны, свободной от коронавирусной инфекции», — подытожил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что в Туве в селе Ырбан находился житель Красноярска с подтверждённым коронавирусом. Ещё на утро 6 апреля на территории Тувы не было ни одного подтверждённого случая заражения.

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