Владивосток, , 05:58 — REGNUM В связи с ранней активностью клещей губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципальных образований совместно с территориальными органами Роспотребнадзора приступить к акарицидной обработке территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Согласно распоряжению главы региона, начать проведение соответствующих работ предлагается с четверга, 9 апреля. К настоящему времени в Приморье уже более 30 человек обратились в медучреждения с укусами клещей. Активность клещей в Приморье продолжается в среднем 215 дней.

«В целом территория Приморья эндемична по заболеваемости клещевым энцефалитом, боррелиозом, риккетсиозом. В числе городов и районов, где клещи уже активны, — Владивосток, Находка, Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Хасанский, Надеждинский, Черниговский районы, Лазовский и Тернейский округа», — отметила главный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Глава региона предложил особое внимание уделить в первую очередь кладбищам и местам рядом с погостами.

«С учётом родительского дня, с учётом праздника Пасхи в эти места ожидается активный выход граждан. Поэтому решение оперативного штаба — с 9 апреля приступить к обработке данных территорий», — обозначил губернатор.

В пресс-службе также отметили, что в обязательном порядке акарицидной обработке подлежат территории детских лагерей, баз отдыха, медицинские организации и санатории, а также парки, скверы и кладбища.

Как сообщало ИА REGNUM, к очередному клещевому сезону готовится Хабаровский край.