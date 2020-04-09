Петропавловск-Камчатский, , 05:56 — REGNUM За последние дни количество тестов на коронавирус на Камчатке выросло в 10 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Камчатский край одним из первых регионов в РФ начал использовать новые тест-системы для определения коронавируса нового типа.

«Особый акцент мы сегодня делаем на тестировании медицинских работников. Практика других регионов показывает, что именно медики находятся в зоне повышенного риска. Нам важно не допустить их заражения. Большое внимание уделяется рейдовым мероприятиям, проверке автомобилей. Граждан, которые находятся на улице, на предмет обоснованности перемещения. Муниципальные власти разрабатывают карты благоустройства и санобработки улиц, общественных пространств, общественных заведений», — рассказал врио губернатора региона Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку доставлена первая партия новых тест-систем для определения COVID-19. В ближайшее время ожидаются новые партии.