Токио, , 05:48 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации вводится с 10 апреля в префектуре Айти в Японии из-за ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, заявил губернатор префектуры Нидэаки Омура на пресс-конференции.

«Ситуация стала серьезнее за последнюю неделю, мы видим рост числа заражений коронавирусом. Мы намерены ввести режим ЧС с завтрашнего дня», — заявил он.

В самой Айти уже выявлено 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Омура призвал жителей префектуры воздержаться от походов на улицу без особой необходимости и оставаться дома. Он подчеркнул, что вся городская инфраструктура продолжит свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 апреля в Японии зафиксирован рекордный суточный рост числа заболевших COVID-19. Тогда за сутки было выявлено 400 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии отмечен рекордный прирост заражений коронавирусом