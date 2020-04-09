Новосибирск, , 05:40 — REGNUM Решение давать иностранцам гражданство России без отказа от имеющегося принципиально не меняет общие положения. Иностранец, все равно подтверждает, что он вышел из своего прежнего гражданства и ему верят на слово. Отчасти, это и сейчас так происходит, отметил кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев.

Напомним, 7 апреля 2020 года в Государственную думу внесён проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приёма в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Он внесён правительством России. В пояснительной записке к законопроекту значится, что «с учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства».

«Действительно, в настоящий момент отказ от иностранного гражданства для соискателей подтверждается уведомлением об этом иностранного соискателя, сам отказ может быть выражен в письме, направленном в компетентный орган иностранного государства с указанием о том, что заявитель отказывается от своего гражданства. В принципе, это действия не являлось препятствием для кого-либо во вступлении в российское гражданство, — уточняет эксперт. — Как мне представляется, суть законопроекта определяется стремлением упростить процедуру приобретения гражданства для тех лиц, которые имеют тесную связь с российским правопорядком. Например, это граждане бывшего СССР, супруги российских граждан, выпускники российских высших учебных заведений. В целом, такие подходы вполне соизмеримы с практикой многих зарубежных стран, государство, как суверенный субъект, всегда рассматривает своё гражданство как инструмент политики, стараясь предоставлять его тем лицам, которые могут оказаться полезными для своей новой страны или уже подтвердили такую пользу. При этом у государства всегда остаются возможности для воспрепятствования получения гражданства теми лицами, которые не подтвердили лояльность правопорядку. Например, это может выражаться в нарушении законодательства, обмане при получении гражданства и пр.».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом также предлагается сократить с трёх лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации — для целей получения гражданства РФ.