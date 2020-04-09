Улан-Удэ, , 05:38 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 60 после подтверждения диагноза еще у шести пациентов за последние сутки, 9 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В настоящее время в больнице на лечении находятся 50 человек. Еще 2226 человек числятся в списке контактных лиц. У троих из них взяты анализы на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля стало известно, что в сети появилась петиция жителей к властям Бурятии с просьбой объявить режим ЧС в республике. Подпись под ней поставили более 500 человек.

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