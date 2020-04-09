Кавалерово, , 05:48 — REGNUM Несколько десятков снегоуборочных машин устраняют последствия снегопада в северных районах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В Ольгинском районе Приморья выпало рекордное в этом году количество снега — до одного метра на Базовом перевале между Ольгой и Кавалерово. В настоящее время здесь работает специальная техника «Примавтодора».

"Техника работала ночью и продолжает работать сейчас, в Ольгинский район перебрасываются дополнительные машины из Кавалерово. Затруднено движение в Тимофеевке, Ракушке и Веселом Яре — здесь выпало до 50 сантиметров мокрого снега», — уточнили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье обрушился очередной снегопад, который в значительной мере затруднил движение транспорта и на отдельных территориях привёл к обрыву электросетей.