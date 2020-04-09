Москва, , 05:38 — REGNUM Российские военные врачи в полевом госпитале города Бергамо (Италия) приняли первых четырёх пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает 9 апреля пресс-служба Минобороны России.

Госпиталь рассчитан на 142 койки.

«В настоящее время в госпитале десять больных с коронавирусной инфекцией и больные продолжают поступать, — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве. — Первых четырёх больных приняли российские специалисты и продолжают их лечение».

Отмечается, что в составе российско-итальянских бригад работают анестезиологи, эпидемиологи, терапевты, медицинские сестры. Дежурство в бригадах несут 32 врача и медсестры из России, работа осуществляется круглосуточно.

Кроме того, в каждой бригаде дежурят переводчики, которые помогают российским врачам в общении с пациентами и коллегами из Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Италию для борьбы с распространением коронавируса самолётами ВКС РФ были доставлены восемь российских врачебных бригад, порядка 100 военных вирусологов и эпидемиологов, спецоборудование для диагностики и дезинфекции, а также одна военная лаборатория радиационной, химической и биологической защиты.

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