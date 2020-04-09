Владивосток, , 05:40 — REGNUM В Приморье в марте отмечен рост цен на медикаменты, сахар, крупы, спички и ряд других продовольственных и непродовольственных товаров, спрос на который повысился в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморскстате.

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Приморскстат также отметил рост спроса на продукты бакалейной группы и туалетную бумагу.

«Из наблюдаемых непродовольственных товаров продолжали дорожать медицинские товары и медикаменты на 0,7%, бензин автомобильный — на 0,8%, табачные изделия — на 0,9%. На 18% взлетели в цене спички», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что цены на соль и сахар выросли на 3% и 9% соответственно. Цены на макаронные изделия, рис и крупу гречневую-ядрицу поднялись на 1−4%. На крупу овсяную и перловую, пшено цены упали на 1−2%.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражённых коронавирусной инфекцией в Приморье выросло ещё на четверых человек.