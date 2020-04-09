Вашингтон, 9 апреля 2020, 05:21 — REGNUM 1 973 пациентов с диагнозом COVID-19 за последние сутки скончалось в США, 8 апреля сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Это количество побило антирекорд предыдущих дней. Сутки ранее в США было зарегистрировано 1,7 тыс. смертельных случаев. Общее жертв инфекции в стране достигло 14 739 человек.
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах подтверждено 430 376 случаев заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США вплотную приблизились к нормализации ситуации с распространением нового коронавируса в стране.
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