Сеул, , 04:57 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом и 197 — выздоровления зафиксировано в Южной Корее за последние сутки, 9 апреля сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Общее количество случаев заражения коронавирусом составило 10 423, из них летальных исходов — 204. Ранее сообщалось о 200 пациентах, скончавшихся от COVID-19.

С начала эпидемии в стране проведено более 468 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на военных базах США в Южной Корее зарегистрирован 21 случай инфицирования коронавирусом нового типа.

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