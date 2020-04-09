Кейптаун, , 04:51 — REGNUM Пять человек скончались в результате заболевания коронавирусной инфекцией в ЮАР за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом общее количество летальных исходов от заболевания COVID-19 в стране достигло 18. Также в ЮАР за все время пандемии зафиксировано 1845 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля правящая партия ЮАР отказалась обращаться в Международный валютный фонд или Всемирный банк за помощью в борьбе против коронавируса нового типа. По мнению властей страны, ЮАР должно отстаивать свой суверенитет и в условиях кризиса.

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