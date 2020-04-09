Хабаровск, , 05:14 — REGNUM Туристов из Хабаровского края, Сахалина, Бурятии, Якутии, Камчатки, Приморья, застрявших в аэропорту Сеула, не известно когда вывезут на Родину. Людям обещали, что их вывезут 7 апреля, потом 8 апреля, потом 9 апреля. Но рейс снова отложили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росбалт, рейс опять отменён.

На официальном сайте Росавиации про дальневосточников и их возвращение на Родину в ближайшие дни не сообщается. Есть информация о том, что 10 апреля возможен рейс Токио — Владивосток. О Сеуле, о Таиланде, где тоже «зависли» жители ДФО, речи не идёт. Будут вывозить в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Уфу — из Бангкока, Нью-Йорка, других стран.

Дальневосточники из аэропорта Сеула записали обращение к российским властям, к российским СМИ с просьбой вернуть их домой.

Люди живут буквально на полу аэропорта с 31 марта. Там есть грудные дети, есть дети дошкольного и школьного возраста.

«Только 4 апреля мы получили воду, еду, одеяла. Из еды были фрукты и быстрорастворимая лапша. Сегодня мы не имеем ничего. Мы не имеем никакой информации на сегодняшний день о вылете. Борт был готов, небо было открыто со стороны Кореи. Это была третья попытка. Причин отказа мы не знаем. Нас никто не информирует. Мы очень хотим попасть домой», — рассказали люди.

У грудного ребёнка, который с 31 марта вместе с родителями живёт на полу аэропорта, пересушены кожные покровы, кровянистые выделения, нет смеси, нет памперсов. Доступа к свежему воздуху нет, а помимо грудных детей, там есть ещё и беременные женщины.

Всего в транзитной зоне аэропорта Сеул находятся 200 российских граждан. По их словам, они с каждой минутой впадают в отчаяние: «Нам кажется, что государство забыло про нас».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса сотни российских граждан оказались лишены возможности вернуться домой. МИД России сообщил, что всем этим людям будет оказана помощь из расчета 2400 рублей в сутки на человека до вылета домой. На эти цели правительство РФ выделило МИД РФ 500 млн рублей.