Кампала, , 04:35 — REGNUM Вооруженные силы Уганды начали производство медицинских и хирургических масок на фоне борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент страны Йовери Кагута Мусевени в эфире государственного телевидения.

По его словам, бизнес-корпорация, принадлежащая ВС Уганды, произведет в ближайшее время один миллион хирургических масок и 50 тыс. масок N95. Мусевени добавил, что в настоящее время ряд других предприятий готовится производить маски, антисептики и средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Уганде подтверждено 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако власти страны не исключают, что число зараженных может возрасти.

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