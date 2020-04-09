Владивосток, , 04:41 — REGNUM В Приморье будет подготовлено ещё 1500 мест в обсерваторах в дополнение к уже имеющимся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

К настоящему времени на территории Приморья развёрнуто 13 обсерваторов на 707 мест, все пункты соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

«В них находятся 267 человек — это жители других регионов России, которые прибывают во Владивосток из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и обязаны проходить 14-дневный карантин. Граждане с приморской пропиской могут проходить карантин у себя в домашних условиях, если они соответствуют этим требованиям, или же, если находятся люди старшего возраста, мы им предоставляем обсерваторы», — рассказал губернатор.

Тем не менее, учитывая нарастание угрозы распространения коронавирусной инфекции, в Приморье приняты меры для наращивания количества обсерваторов.

«Вместе с тем я дал поручение главам муниципальных образований подготовить ещё 1500 мест для разворачивания обсерваторов на случай выявления заболеваний и пополнения инфекционных коек, для размещения туда тех граждан, которые контактировали с заболевшими», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко доложил президенту России Владимиру Путину о количестве коек, оборудованных аппаратами ИВЛ.