Владивосток, , 04:00 — REGNUM На селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, какие меры приняты в регионе для наращивания выпуска защитных масок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье в настоящее время в рамках реализации комплексного плана развёртывания дополнительных инфекционных коек, также проводится и работа по наращиванию выпуска средств индивидуальной защиты, востребованных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы также наладили, как и все, выпуск средств индивидуальной защиты на предприятиях УФСИН и на других предприятиях — перчатки и мыло», — сообщил губернатор Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё четыре случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Приморском крае.