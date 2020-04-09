Якутск, 9 апреля 2020, 03:58 — REGNUM В Вилюйском районе Якутии администрация и местный магазин цифровой техники подарили детям из многодетных семей компьютеры для дистанционного обучения.
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Компьютеры подарили четырём многодетным семьям, где есть ученики девятых и одиннадцатых классов. Детям в этом году предстоит сдать ЕГЭ и ОГЭ.
«Подарки вручили районная администрация и владелец магазина цифровой техники «WINPOMP» Яков Ильинов», — пишет ЯСИА.
Как сообщало ИА REGNUM, почётный житель Якутии, Герой Труда России Михаил Готовцев подарил учащимся Тандинской школы пять новых смартфонов.