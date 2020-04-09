Гонконг, Китай, , 03:55 — REGNUM Ситуацией с заболеваемостью новым коронавирусом за пределами материковой части Китая поделились власти страны, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 960 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом выявлено в специальном административном районе (САР) Гонконг, включая четырех скончавшихся.

В САР Макао выявлено 45 подтвержденных случае заражения, в то время как на Тайване по официальным данным инфекцией заразились 379 человек, включая пятерых погибших. Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся COVID-19 в Китае достигло 81 865 человек.

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