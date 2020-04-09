Мехико, , 03:50 — REGNUM Новых 396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Мексике за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 3181. Также до 174 выросло и количество жертв COVID-19 с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 апреля в Мексике было зафиксировано 2785 случаев заражения новым коронавирусом. Отмечалось, что под наблюдением врачей находились еще 7526 пациентов с подозрениями на наличие инфекции.

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