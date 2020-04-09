Пекин, , 03:41 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинул еще 91 переболевший новым коронавирусом пациент, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 77 370 пациентов были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению после COVID-19 на текущий момент.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 81 865 человек, включая 3335 скончавшихся от опасной инфекции.

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