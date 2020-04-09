Ухань, Китай, , 03:38 — REGNUM В провинции Хубэй на севере Китая не выявлено ни одного нового подтвержденного случая заражения COVID-19, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

По данным Хубэйской комиссии здравоохранения, ни одного подтвержденного случая за прошедшие сутки заражения коронавирусом не выявлено. Тем не менее, двое человек скончались за указанный отрезок времени.

Отметим, что Хубэй является самой пострадавшей от эпидемии нового коронавируса провинцией Китая и эпицентром эпидемии. За прошедшие сутки в Китае выявлено еще 63 заразившихся.

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