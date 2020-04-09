Пекин, , 03:34 — REGNUM На материковой части Китая выявлен 61 новый «импортный» случай заражения COVID-19, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, количество «импортных» случаев заражения в Китае, таким образом, достигло 1103. Еще у 17 человек имеется подозрение на заражение, из которых 16 — «импортные» и один внутренний.

Общее число «импортных» пациентов, выписанный из больницы после победы над коронавирусом в Китае достигло 374. Еще 729 человек продолжают получать лечение в госпиталях страны. Из них 31 человек находится в тяжелом состоянии. Смертей среди «импортных» пациентов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено всего 63 новых случая заражения коронавирусом. Два внутренних выявлены в провинции Гуандун.

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