Пекин, , 03:29 — REGNUM На материковой части Китая зарегистрировано 63 новых подтвержденных случая заражения COVID-19, из которых 61 — «импортный», сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Внутренние случаи заражения выявлены в провинции Гуандун на юге Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, еще двое пациентов скончались в провинции Хубэй.

Еще у 17 человек выявлено подозрение на заражение вирусом, из которых 16 человек — приезжие из других стран. Один внутренний случай наблюдается в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны.