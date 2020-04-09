Владивосток, , 03:36 — REGNUM В ходе селекторного совещания с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитался о выполнении комплексного плана по обустройству инфекционных палат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В своём докладе губернатор отметил, что в настоящее время в Приморье развёрнуто 190 коек, что равно 70% от комплексного плана. При этом все койки обеспечены аппаратами ИВЛ.

«К 13 апреля будет развёрнуто 405 коек, также обеспечено аппаратами ИВЛ, это уже будет 107% от комплексного плана, утверждённого Минздравом. К 28 апреля мы разворачиваем необходимые 948 коек. Из них мы оснастим аппаратами ИВЛ 332 штуки — это мы закроем за счёт собственных ресурсов, передавая их из других лечебных учреждений», — сообщил губернатор.

Чтобы при этом не оставить без ИВЛ другие клиники, Приморью нужно ещё 208 аппаратов, поставка которых уже согласована с Минпромторгом, и первые 36 аппаратов поступили в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подтверждено ещё 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.