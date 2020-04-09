Пекин, , 03:26 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю преследуют 926 подозреваемых по 881 делу, связанному с мошенничеством на фоне эпидемии нового коронавируса в стране, сообщили 8 апреля в Верховной народной прокуратуре КНР.

По словам представителя прокуратуры Мяо Шэнмина, прокуратура к 7 апреля согласовала арест 1675 подозреваемых в 1588 дел о мошенничестве. Число дел с арестом и задержанием подозреваемых составляет порядка 58,4% и 47,3% соответственно от общего числа дел, связанных о мошенничестве на фоне эпидемии.

Мяо также отметил, что киберпреступления составляют внушительную часть от общего числа дел, связанных с эпидемией. По большей части они выражаются в продаже или производстве некачественных или поддельных лекарственных препаратов, а также распространении слухов.