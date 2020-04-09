Пекин, , 03:18 — REGNUM Китай прилагает все усилия для обеспечения надлежащих объемов и качества производства и поставок товаров, а также ключевых лекарств, необходимых для борьбы с новым коронавирусом, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Ежедневно на производстве Хлорохина фосфата может потребовать работы до 100 тыс. человек, сообщил представитель Министерства промышленности и информационных технологий КНР Цао Сюэцзянь во время пресс-конференции в Пекине.

Производство прочих лекарств вроде «Арбидола», может потребовать задействования 50 тыс. человек в день. Дневные производственные мощности «Фавипиравира» требуют усилий 15,5 тыс. человек ежедневно, отметил Цао.

Китай также увеличил производство препаратов Традиционной китайской медицины (ТКМ). Так, выпуск препаратов Lianhua Qingwen Capsule и Jinhua Qinggan достигло 2 млн коробок и 26 тыс. коробок в день соответственно.