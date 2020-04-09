Тюмень, , 03:14 — REGNUM В Тюмени открылся дистанционный центр поддержки медицинских работников, которые в дни пандемии коронавирусной инфекции практически пропадают на работе. Помощь им оказывают активисты из тюменского регионального отделения «Молодой гвардии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

Тюменская молодёжь помогают в присмотре за детьми медицинских работников, в решении таких бытовых вопросов, как уборка, покупка продовольствие, выгул домашних питомцев.

Идея организовать центр помощи работающим медикам возникла, когда «молодогвардейцы» познакомились с семьёй Изосимовых, в которой Константин работает водителем скорой помощи, а Надежда — администратор в регистратуре реабилитационного центра. Оба они в дни карантинных ограничений задерживаются на работе, остаются на вторые смены. В семье тем временем воспитывается 13-летний сын, который остался предоставлен сам себе. Родители беспокоятся за подростка, который их редко видит.

Активисты «Молодой Гвардии» предложили во время каникул присмотреть за шестиклассником. Сейчас подросток находится дома на дистанционном обучении и ему необходима помощь со стороны взрослых в освоении нового материала. Как пояснил руководитель тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев, помощь одной семье повлекла поддержку другой — к «молодогвардейцам» обратились другие медики, которые оторваны от семьи в сложное время пандемии коронавируса. Тогда было принято решение оказывать поддержку медицинским работникам в быту централизованно.

«Обратиться за помощью к «молодогвардейцам» могут все работники медицинской сферы. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона 8(982)905−79−08», — сообщил Владимир Сбитнев.