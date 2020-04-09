Урумчи, Китай, , 03:11 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая постепенно открываются университеты и колледжи после карантина, связанного с эпидемией нового коронавируса, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Первая группа из 25 университетов и колледжей должны открыться в период с 8 по 12 апреля. Прочие вузы должны объявить об открытии позже, сообщили в региональном департаменте образования.

Медицинский университет Синьцзяна подготовил лицевые маски и дезинфицирующие средства для учебных аудиторий, общежитий и общественных мест. Проводится замер температуры тела учащихся на входе в учебные и жилые здания, а также столовые.

В конце марта Синьцзян уже открыл все начальные и средние общеобразовательные заведения, став первым регионом, осуществившим подобные действия после перелома в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.