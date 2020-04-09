Каракас, , 03:10 — REGNUM Количество летальных исходов от заболевания COVID-19 в Венесуэле увеличилось до девяти после смерти еще двух пациентов, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро 8 апреля в Twitter.

Он добавил, что всего в стране зафиксировано 167 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Кроме того, по словам Мадуро, в Венесуэле сделано уже более 11,25 тысячи тестов на наличие коронаирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, первая смерть от коронавируса в Венесуэле была зарегистрирована 26 марта.

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