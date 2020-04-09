Пекин, , 03:04 — REGNUM Первая группа из 866 человек, застрявших в пораженном коронавирусом Ухане, столице китайской провинции Хубэй, вернулась в Пекин поездом, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Жители Пекина, застрявшие в Ухане, должны подать специальное заявление на возвращение в город через мини-программу быстрой передачи сообщений в WeChat. Статистика показала, что более 11 тыс. человек, запросили получить возможность вернуться в Пекин, заявил генеральный секретарь муниципального правительства Пекина Чэнь Бэй.

Начиная с 8 марта около 1000 застрявших в Ухане ожидают отправки в Пекин дневным поездом или автомобилей. Однако, они должны пройти тест на коронавирус в Ухане за семь дней до отправки. Отметим, что более 61 тыс. человек, работающих или проживающих в Пекине, вернулись в город из Хубэя с 25 марта.