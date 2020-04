Сан-Франциско, США, , 03:04 — REGNUM В сеть выложили 44 минуты игрового процесса предстоящей приключенческой игры на выживание Grounded от студии Obsidian. Ролик был опубликован 8 апреля на YouTube-канале IGN.

Журналисты издания показали геймерам различные возможности игры, в т.ч. создание оружия, строительство базы, бой с насекомыми и прочее, при этом комментируя некоторые моменты. Стоит отметить, что они запустили Grounded в одиночном режиме.

Студия Obsidian хорошо известна любителям ролевых игр по таким проектам, как Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и Pillars of Eternity. Ранее разработчики выложили в сеть первый трейлер Grounded и назвали дату её релиза: игра выйдет в продажу 28 июля 2020 года.

