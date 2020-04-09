Лондон, , 02:59 — REGNUM Глава британского МИД Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности премьер-министра страны, собирается продлить режим карантина в Великобритании из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, этот шаг станет первым решением Рааба с того момента, как глава британского правительства Борис Джонсон оказался в больнице с подтвержденным COVID-19. Предполагается, что Рааб уже 9 апреля может объявить о продлении карантина в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в больницах Великобритании за сутки скончались 938 человек от коронавирусной инфекции. Общее число жертв болезни в Соединенном Королевстве достигло 7097 человек.

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