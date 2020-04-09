Цзинань, Китай, , 02:57 — REGNUM Бывший президент предприятия CITIC Bank Corporation Limited Сунь Дэшунь был арестован за взяточничество, сообщили 8 апреля в Народной прокуратуре провинции Шаньдун.

Национальная надзорная комиссия завершила расследование по делу Суня и передала его прокуратуре для дальнейших разбирательств. Верховная народная прокуратура Китая и ряд специальных ведомств провинции Шаньдун приняли дела.

Народная прокуратура столицы провинции Шаньдун города Цзинаня приняло решение об аресте Суня. Дальнейшее следствие продолжится уже новыми ведомствами. Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта бывший глава алкогольной компании Kweichow Moutai Group сел на 10 лет в тюрьму за взяточничество.

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