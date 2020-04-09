Пекин, , 02:48 — REGNUM Китайская компания Ping An Healthcare and Technology Company Limited запустила онлайн-платформу медицинских консультаций на английском в рамках борьбы с пандемией COVID-19, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Создатели платформы приглашают лучших экспертов из китайских госпиталей, специализирующихся на респираторных и прочих заболеваниях принять участие в инициативе. Пользователи могут зарегистрироваться на платформе для того, чтобы получить консультацию от профессионалов.

Компания ранее объединилась с более чем 100 китайскими правительственными организациями и более чем 700 известными предприятиями для предоставления консультативных услуг. Она уже получила 1,11 млрд посещений с 20 января по 10 февраля.