Сана, , 02:26 — REGNUM Ракетные удары по йеменским городам Мариб и Ходейда произвели бойцы повстанческого хуситского движения «Ансар Аллах» 9 апреля сообщает саудовская газета Al Riyadh со ссылкой на министра информации Йемена Муаммара аль-Ирьяни.

Министр добавил, что хуситы также попытались захватить военный лагерь в провинции Эль-Джауф. Аль-Ирьяни считает, что данные атаки связаны с планами коалиции во главе с Саудовской Аравией временно прекратить боевые действия в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля представитель хуситского движения Мохаммед Абдулсалам объявил, что йеменские хуситы готовы к прекращению огня в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы готовы к прекращению войны в Йемене